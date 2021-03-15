​​​​​​​Развенчание мифов о газовых монополиях на украинском газовом рынке

Отто Ватерландер, Главный исполнительный директор – исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз

Монополии вредны для потребителей. Они уничтожают конкуренцию, могут и часто злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке и останавливают инновации. Кроме того, они мешают клиентам делать выбор. Особенно, если такая монополия есть в сфере торговли товарами или услугами первой необходимости - например, природным газом. Более того, решение проблемы монополий является важным для Украины в этом году, учитывая восстановление мировой экономики и большую вероятность возвращения высоких рыночных цен на газ.

Тема монополий является основной, поскольку напрямую касается цифр в вашем счете за отопление.

В Украине существует существенная подмена понятий о «монополии» на рынке газа и ее влиянии на ваши платежки за отопление и на государственный бюджет.

Многочисленные СМИ, эксперты, даже некоторые политики (не говоря уже о популистах) называют государственную группу «Нафтогаз» «монополистом» и требуют ее разделения или ликвидации. Принесет ли это вам пользу? Уверен, что точно нет. Более того, такое решение оставляет без изменений реальную монополию Группы РГК на рынке розничных поставок газа и повлечет немедленные пагубные последствия.

Позвольте объяснить, почему существующая подмена понятий является неправильной и вредной.

Миф первый: «Нафтогаз является монополистом на оптовом рынке»

Обвинения в адрес государственной Группы Нафтогаз в монопольном положении являются обычным явлением, даже аналитики некоторых газовых компаний повторяют этот тезис во время коммуникации с общественностью.

Реальность противоположна. Люди путают большое с монополией.

Сегодня каждый может приобрести газ у «Нафтогаза» или любого другого из 50 трейдеров на украинском рынке. Вкладывая много усилий и инвестиций, украинский рынок интегрируется в европейский. Физический объем европейского рынка составляет 450 млрд. кубометров газа, а украинского - около 30 млрд. С таким количеством продавцов и объемом украинского рынка, который составляет лишь 6-7%, каждый покупатель имеет огромный выбор - приобрести газ у отечественного производителя, компании, которая этот газ импортирует, или взять его из подземного газохранилища.

«Нафтогаз» поставляет около половины украинского объема и имеет около 3% доли рынка в Европе. Это важно, поскольку ценообразование сейчас зависит от европейского контекста. Каждый постоянно должен делать выбор, исходя из того, какая самая лучшая доступная цена на сегодня, на завтра и на ближайшее будущее. Европейский рынок позволяет покупать газ в различные моменты времени: для поставки на следующий день, в следующем месяце или даже на целый год вперед. Все украинские региональные компании (газсбыты) могут покупать газ у «Нафтогаза», а некоторые, собственно, это и делают. "Нафтогаз" не дискриминирует ни одну из сторон по отношению к ценам и условиям контракта. Кроме того, собственная газопоставляющая компания «Нафтогаза» покупает газ по рыночным ценам и на рыночных условиях. Таким образом, призывы разрешить всем компаниям покупать добытый государственный газ на «равных условиях» являются разными вариантами манипуляции. Газ, который добывает наша компания, распределяется равномерно трейдинговой компанией «Нафтогаза». В рамках трансформации наш дивизион «Разведка и добыча» концентрируется на том, что они умеют делать лучше всего - на добыче, а «Нафтогаз» совершенствует собственные лучшие компетенции - эффективный трейдинг. Попытки сломать эту синергию имеют целью лишь ослабить государственную компанию и диктовать условия дивизиону «Разведка и добыча».

«Нафтогаз» годами поддерживал развитие открытого и конкурентоспособного рынка, и сейчас от этого выиграет вся страна. Зимой рыночные цены в Украине были на самом деле ниже, чем в Европе. И только для того, чтобы доказать, что наша цена является справедливой, «Нафтогаз» обязуется ежегодно продавать 15% газа собственной добычи на энергетической бирже.

Конечно, все компании, занимающиеся розничным бизнесом, должны адаптироваться к этому конкурентному рынку, и не все с этим согласны. Вы должны заплатить, если хотите покупать газ у «Нафтогаза». Сеть газсбытов, о которой уже упоминалось ранее, в прошлом году пользовалась преимуществами регулируемых цен на газ для домохозяйств, и «Нафтогаз» обязан поставлять им газ безотносительно к условиям оплаты. Но сейчас мы сможем сделать поставку, только если вы сможете продемонстрировать свою платежеспособность. Как результат, газсбыты все еще должны «Нафтогазу» 13 млрд. гривен. Это деньги, которые мы все-таки хотим вернуть, поскольку они принадлежат украинцам.

Миф второй: «Нафтогаз является монополистом на розничном рынке»

В отличие от коммерческих компаний и розничных газсбытов, до сих пор домохозяйства не имели возможности выбора поставщика и цены. Цена регулировалась государством, и каждый регион имел одного поставщика. В 70% случаев это был областной газсбыт, созданный провайдером газовой сети. Поскольку цена регулировалась и «Нафтогаз» был обязан поставлять газ через эти компании, они пользовались монопольным положением. Домохозяйства платили за газ. Почему же газсбыты не платили «Нафтогазу»?

Это было фактическим злоупотреблением монополией, и это засилье монополии все еще влияет на людей. Правительство Украины понимает проблему, и, несмотря на огромное сопротивление, смело отменило регулируемые цены летом прошлого года в пользу конкуренции.

Результаты были впечатляющими: 30 ритейлеров начали борьбу за покупателя, предлагая свои лучшие цены и условия. Наша недавно созданная газопоставляющая компания предложила цену на 30% ниже той, которую предложили газсбыты, установив референтное значение того, какой на самом деле должна быть рыночная цена. Согласно данным регулятора, до конца 2020 года около 600 000 домохозяйств сменили поставщика. Это очень много за такой короткий промежуток времени! Понятно: потребители хотят свободно выбирать и пользоваться своей «клиентской силой».

Настоящая монополия - сеть газсбытов, которая ответственна за почти 70% бытовых потребителей и решила прибегнуть к недобросовестной конкуренции. Национальный регулятор и негосударственные организации по правам потребителей были завалены жалобами от потребителей газа: местные провайдеры газовых сетей препятствовали переходу к поставщикам, у которых цена на газ была ниже. Инструментами, которыми они при этом пользовались, было сокрытие EIC кода, принудительное отключение и даже угрозы. Эти действия являются лучшим доказательством того, что провайдеры газовых сетей (группа РГК) и газоснабжающие компании (газсбыты) до сих пор не разделены должным образом.

Согласно европейскому и украинскому законодательству, владелец сети не может быть связан с поставщиком. Например, независимого владельца сети интересует независимое измерение объемов и построение базы данных, которой на равных возможностях может воспользоваться любая компания.

Но пока не в Украине. Операторы сети фактически заставляли людей оставаться со своими предыдущими поставщиками, которые, собственно, были ними (операторами) созданы. Нам также известно, сколько украинцы за это заплатили. Согласно подсчетам, региональные газсбыты получили дополнительно 7 млрд. грн. переплаты от украинских домохозяйств. Мы просто сравнили рыночную цену и цену, которую они установили для своих потребителей.

И не сомневайтесь: региональные газзсбыты могли купить газ у «Нафтогаза» или любой другой компании на оптовом рынке (смотрите «Миф первый»).

Какое решение?

Очевидно, что ни одно правительство не потерпит такого злоупотребления рынком и правами потребителей. Экстренные меры были приняты в феврале, когда было введено временное ограничение цен. Но самое интересное впереди.

Антимонопольный комитет начал расследование в отношении газсбытов о злоупотреблении монопольным положением для повышения цен. Это не первое дело против компаний группы РГК, еще одно АМК открыл некоторое время назад (в 2019 году). Мы недавно отправили в Антимонопольный комитет дополнительную информацию, которая должна помочь регулятору выяснить тот факт, что эта группа на самом деле представляет собой единое целое и ее концентрация была проведена без согласия АМКУ.

Национальный регулятор издал распоряжение, обязывающий всех ритейлеров устанавливать годовой тариф. Это рыночное решение, направленное на защиту потребителей от нестабильности цен и предложенное «Нафтогазом» еще в прошлом году.

Мы также проинформировали Европейское энергетическое сообщество об этой ситуации - европейские партнеры должны четко понимать украинскую реальность.

Крайне необходим следующий шаг - создание хаба данных (такого же, как, например, электронная система в сфере здравоохранения) с защищенной информацией о потребителе, но открытой для каждого поставщика газа, который имеет договор с таким потребителем.

В отличие от существующего хаба данных 104.ua, открытого только для ... избранных компаний (предмет расследования Антимонопольного комитета) и, несомненно, незащищенного с точки зрения пользователя, который не контролирует свои данные.

Мы верим, что датахаб, как этого требуют обязательства Украины по отношению к МВФ, поможет гарантировать тот факт, что домохозяйства будут владеть собственными данными и смогут легко их передавать поставщикам по своему усмотрению.

Совместными усилиями правительства, регуляторов и бизнеса мы можем создать розничный рынок, который будет защищать потребителей, а не циничных алчных монополистов.