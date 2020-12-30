Более дешевый газ от государственной компании? Это ваш выбор уже сегодня!

Отто Ватерландер, Главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз

Сколько вы лично платите за газ в этом сезоне? Этот вопрос, как ни странно, заставляет задуматься многих людей. Кто читал новости на выходных, скажет "Нафтогаз повысил цену до 7,22 грн".

И в большинстве случаев это будет ошибочным ответом. Розничная компания "Нафтогаза" продает топливо только 4% домохозяйств Украины. Около 70% рынка получает газ от одной группы, средняя цена газа у которой почти на 40% выше: 9,9 грн (но вы вряд ли увидите это в новостях).

Как так вышло, что многие люди не знают своей цены? Причина проста: недостаточная осведомленность о новом рынке и конкуренции на газовом рынке. Сегодня существует множество различных поставщиков с разными ценами, и каждый потребитель имеет выбор.

50 разных поставщиков, каждый имеет свою уникальную цену для своих потребителей. Мы просто еще не привыкли к этому. Что мы можем сказать точно: вы можете платить меньше! И это возможность, которая появилась только после полной либерализации рынка, с 1 августа 2020 года.

Как и каждый гражданин ЕС, украинцы сейчас выигрывают от рыночных цен. Например, цены 2020 ниже, чем цены 2019-го. А все клиенты газопоставляющей компании "Нафтогаз" выиграют от того, что их цена ниже других. Потому что крупнейшие конкуренты на рынке решили удерживать цены на уровне 2019 и увеличить собственную прибыль.

Нафтогаз годами работает бок о бок с Правительством Украины для установления рыночных правил и для создания настоящих условий для конкуренции. Теперь у нас это есть.

Это конкуренция за ваши деньги, ваши ресурсы. Именно она заставляет компании снижать свои доходы, внедрять инновации и эффективность. Ничего из этого не было раньше, когда цена была фиксированной.

"Нафтогаз" сейчас стремится, чтобы клиенты чувствовали преимущества здоровой конкуренции. И именно поэтому мы обещаем держать наши цены на уровне самых низких на рынке.

Мы полностью осознаем, что компании, которые раньше были монополистами, за одну ночь не превращаются в инновационные, ориентированные на клиентов. Им нужен толчок со стороны рынка. От своих конкурентов и потребителей.

"Нафтогаз" решил построить устойчивый розничный бизнес, создав ритейлера, который предлагает лучшие условия на рынке. Наша газопоставляющая компания современная, инновационная, не привязана к прошлому, работает без офисов - через банки и онлайн. Именно поэтому наши операционные расходы меньше. И именно поэтому мы можем предложить самые низкие цены на рынке.

Вот появилась разница в цене. Наша цена лучше, чем у бывшего монополиста – сети региональных газсбытов в большинстве регионов. И вы можете доверять Нафтогазу. Мы работаем давно и будем работать еще долго, с нами безопасно. И у нас самые выгодные условия на рынке.

Как "Нафтогаз", так и газсбыты покупают газ по одинаковой цене. Разница только в наценке. Старые привычки трудно умирают

Итак, ключевой вопрос для каждого: как платить меньше? Воспользуйтесь рыночной властью, которую дало вам в руки правительство. Выбор теперь за вами. Перейдите к Нафтогазу, чтобы получить лучшую цену на рынке. Сегодня и в будущем.

И пожалуйста, убедитесь, что вы знаете свою собственную цену. Потому что если вы и дальше платите больше - то теперь это ваш выбор!