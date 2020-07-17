Двигаясь навстречу энергонезависимости

Отто Ватерландер, Главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз

Энергонезависимость — одна из основных целей Украины. События последних десятилетий показали, что энергия, в особенности — природный газ, может и будет становиться инструментом давления на экономическом и политическом фронтах.

Нафтогаз находится в особенном положении как важный инструмент для достижения энергонезависимости.

Нафтогаз продемонстрировал способность реализовывать и возглавлять существенные реформы: успешно убрал монополию на импорт газа в Украину, отделил деятельность по транспортировке от добычи и продажи, привел рыночную структуру в соответствие с нормами ЕС, удержал стабильную добычу на старых месторождениях и выполняет проактивную, рынкообразующую роль в развитии розницы для конкуренции за потребителей.

Компания также хочет стать ключевым игроком в развитии отечественной газодобычи. Нафтогаз может быть катализатором роста: находить и изучать новые газовые месторождения, привлекать инвесторов и увеличивать объемы добычи.

Кроме независимости от импортных поставок газа и цен, ощутимый рост добычи даст толчок экономике - через прямое создание рабочих мест и косвенное влияние на качество жизни, включая инфраструктуру (больницы, школы, дороги и прочее).

В зависимости от уровня инвестиций нефтегазовая отрасль может ежегодно увеличивать уровень ВВП на 3%. Значительно больше — в регионах.

Правительство как акционер уже поставило перед Нафтогазом две цели, прямо связанные с достижением энергонезависимости. Это снижение потребности страны в импорте газа путем роста добычи и развития энергоэффективности, а также — увеличение возможных и доказанных (2P) резервов газа и нефти.

Объем необходимых инвестиций ($20-30 млрд) превышает финансовые ресурсы Нафтогаза. Поэтому частным компаниям нужно присоединиться к Нафтогазу в этом направлении.

Для этого необходимо создавать и поддерживать привлекательные условия для инвестиций: конкурентное налогообложение, стабильная правовая база и прогнозируемые политические перспективы. Это важно для привлечения международных инвесторов не только в нефтегазовую отрасль, но и за ее пределами.

Мы предлагаем рассмотреть позитивные результаты стимулирующий ренты для нефтегазовой отрасли и продлить ее с пяти до десяти лет. Благодаря внедрению стимулирующего налогообложения пробурено почти 200 скважин, из них на частных добытчиков приходится треть, которые обеспечили свыше 1,4 млрд куб. м газа. Этот эффект должен также применяться и при добыче нефти и газового конденсата через внедрение стимулирующих ставок ренты на уровне 6-12%.

По данным ГНПП “Геоинформ Украины”, в Украине свыше 3000 скважин, которые не добывали углеводороды в течение последних двух лет и более, ликвидированных или законсервированных. А, как показывают данные Ассоциации газодобывающих компаний Украины, за последние два года именно благодаря капитальным ремонтам на таких скважинах некоторые члены Ассоциации увеличили собственную добычу газа на 50% и выше.

Украина располагает значительными “нетрадиционными” запасами углеводов. Потенциал залежей плотных коллекторов в Украине оценивается в 1,2 трлн куб. м. Внедрение стимулирующей рентной ставки до 1,25% будет

содействовать скорому освоению этих ресурсов.

Нефтегазовый рынок цикличен, ему присущи спады и рост цены. Однако на этот раз выход из кризиса усложняется и энергокомпании жестко отслеживают рентабельность своих инвестиций. Многие страны осознают это и правительства всего мира стремятся стимулировать свои производства.

Каждый из этих шагов в Украине будет стимулировать развитие и инвестиции в новые проекты. Они откроют новые газовые месторождения и обеспечат рост добычи в течение трёх-пяти лет. И это приближает нас к энергетической независимости.