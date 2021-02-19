Настоящая защита потребителя природного газа: рыночная цена и конкуренция на рынке

Отто Ватерландер, Главный исполнительный директор Группы Нафтогаз





Отопительный сезон скоро закончится, как и временное ограничение цены на газ для домохозяйств. Мы в Нафтогазе убеждены, что возвращение к полноценному рынку принесет только позитив. Именно рыночными методами мы сможем защитить людей от сезонных скачков цен, предложить потребителям все преимущества конкуренции и защитить уязвимые домохозяйства. Вот как это работает.

После либерализации рынка в августе 2020 года ГК «Нафтогаз Украины» представила новое инновационное предложение для украинских бытовых потребителей: продукт с фиксированной ценой на 12 месяцев. С апреля 2021 года и в дальнейшем мы планируем обновить этот продукт и добавить продукты с фиксированной ценой на 6 и 24 месяцев, в дополнение к обычным месячным продуктам.

Мы считаем, что лучшее решение для потребителей - дать им право самостоятельного выбора. Мы также глубоко убеждены, что именно рынок является наилучшим способом «регулировать» цены, если смотреть с точки зрения длительной перспективы. Эпоха централизованного планирования осталась позади, и бытовые потребители получают наибольшую выгоду именно в условиях существования настоящей конкуренции.

В Украине сегодня активно обсуждаются счета за газ и цены для бытовых потребителей. Быстрый рост рыночных цен поднял волну беспокойства относительно обоснования такой стоимости в мире, где царит Covid-19. Как ответ на дискуссию правительство внедрило ограничение цены для бытовых потребителей в течение февраля - марта этого года. Хотя такие действия и понятны, критическим является последующее возвращение к рыночным условиям. Необходимо избегать дальнейшего вмешательства, так как инвесторы не должны колебаться относительно инвестирования в украинский рынок газа.

Когда в августе 2020 года регулируемые цены были либерализованы, их дальнейшее повышение было ожидаемым, поскольку цены зимой, как правило, всегда выше по сравнению с летними. Кроме того, рыночные цены на газ прошлым летом были самыми низкими в истории. Они вряд ли могли опуститься еще ниже, и все аналитики рынка предполагали рост цен в ближайшем будущем.

Тем не менее, у правительства было достаточно смелости для либерализации рынка розничной торговли и ликвидации ПСО как раз перед началом осенне-зимнего сезона.

Рост цен зимой, как и предполагалось, произошёл очень быстро и резко в связи с ростом цен на рынке сжиженного природного газа. Рынок, где газ сжижают и транспортируют по всему миру перед тем, как поставить его конечному потребителю, является более глобальным. Цены на сжиженный природный газ на мировом рынке, особенно в Азии, выросли до уровня примерно в 4-5 раз больше по сравнению с украинским рынком. К счастью, Украина не зависит от прямого импорта сжиженного природного газа, но результат все же был заметен в ценах на европейском рынке. Кстати, это звоночек для всех тех, кто поддерживает импорт сжиженного природного газа в Украине: подумайте дважды!

Благодаря продуктам с фиксированной ценой бытовые потребители смогут избегать неожиданных колебаний рыночных цен в будущем. С помощью фиксированных цен «Нафтогаз Украины» (или конкуренты, которые последуют нашему примеру) будут «страховать» бытовых потребителей от ежедневных колебаний цен на рынке газа.

Поставщики и инвесторы смогут управлять такими рисками на рынке, если правительство не будет в него вмешиваться. В таком случае мы сможем инвестировать в тщательно разработанную модель торговой деятельности и сделать так, чтобы эта модель, собственно, заработала. То, чего хотят инвесторы - это стабильности в сфере регулирования. Они, в свою очередь, могут «застраховать» бытовых потребителей в течение следующей зимы.

Неблагоприятным эффектом ограничения цен на рынке является то, что она, к сожалению, временно устраняет конкуренцию. Поставщики, которые инвестировали в розничный рынок газа, сейчас больше не видят притока новых клиентов, которые переходят от поставщиков с более высокими ценами.

В частности, речь идет о поставщиках из группы РГК, которые в прошлом году установили чрезмерно высокие цены (до 40% выше по сравнению с ценами Нафтогаза) и быстро теряли своих клиентов. Поскольку эта группа поставляет газ 70% домохозяйств, они, как и ожидалось, больше всех пострадали от быстрых переходов клиентов к новым поставщикам. Вот как работает конкуренция! Однако из-за нынешнего ограничения цены переход клиентов к другим поставщикам почти полностью прекратился. И реальным следствием ограничения цены стало то, что монополист на розничном рынке, который поставляет газ 70% домохозяйств, теперь защищен.

Позвольте конкуренции делать свое дело! Не защищайте поставщиков, а позвольте им конкурировать и стимулируйте их, чтобы они были более эффективными, и как следствие - низкозатратными!

Нужно создать базу данных, чтобы защитить особо уязвимых потребителей с помощью адресной поддержки, где это необходимо, в течение следующей зимы. Нафтогаз является сторонником создания такой базы данных и предоставит свои данные. Конечно, она должна быть полностью защищенной, как и база данных потребителей медицинских услуг E-health.

К сожалению, группа РГК не будет сотрудничать в создании такой базы.

Кроме того, мы должны увидеть реальное разделение (анбандлинг) функций распределения и поставки газа бытовым потребителям. Сейчас обе услуги осуществляются одной и той же группой РГК. Они могут (и мы знаем, что они это делают) отбить желание у клиентов к смене поставщика. А нам нужны равные условия игры. «Нафтогаз Украины» уже завершил анбандлинг национальной газотранспортной системы, выделив независимого оператора ГТС (газотранспортной системы Украины). Теперь Украина должна увидеть такой же шаг с газопроводами, которые соединяют бытовых потребителей, и создать независимых операторов газораспределительной системы.

Это необходимо для приведения украинского розничного рынка газа в соответствие с регламентами ЕС. Важно и то, что в будущем это поможет избежать возврата такого монополиста, который бы взимал с домохозяйств цену на 40% выше, получал дополнительную прибыль и не оставлял правительству никакой другой альтернативы, кроме регулирования цен.