Последние монополии на рынке газа в Украине: защитит ли государство право украинцев свободно выбирать поставщика?

Отто Ватерландер, Главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз

Уже месяц работает рынок газа для населения, превращая потребителя газа в клиента. Теперь украинцы могут свободно выбирать, у кого покупать газ, а конкуренция стимулирует поставщиков готовить новые выгодные предложения, порой даже ограничивая собственную маржу. Но недостаточного дать свободу выбора, важно также установить равные условия для всех игроков. Международный опыт свидетельствует: конкуренцию надо защищать и стимулировать, особенно, если в определенных секторах есть естественные монополии.

Один из первых ярких примеров, когда государству пришлось вмешаться для конкурентного развития рынка, — разделение корпорации Standard Oil Джона Рокфеллера. К 1911 году она прямо или косвенно контролировала почти всю транспортировку и переработку нефти в США.

Благодаря монопольному положению Standard Oil демпинговала, выталкивала с рынка конкурентов, скупала их имущество за бесценок и таким образом полностью контролировала рынок. Например, Рокфеллер тайно владел транспортной компанией Union Tank Car Company и патентом на металлические герметичные вагоны-резервуары для доставки нефти. Альтернативой были вагоны-платформы в открытых деревянных бочках, из которых по дороге нефть испарялась и теряла качество.

Рокфеллер использовал вагоны для транспортировки своей нефти и сдавал в аренду конкурентам, однако — по разным тарифам. Когда соперники начинали строить свою инфраструктуру и производство, его компания в одностороннем порядке расторгала контракты на перевозку. Конкуренты теряли средства и становились банкротами, а Standard Oil скупала их активы почти за бесценок, расширяя собственные мощности и инфраструктуру.

Позже Standard Oil заставили разделиться на отдельные компании, а ее кейс стал основой антимонопольного законодательства США. Такие компании как, например, Chevron и ExxonMobil, выросли именно в результате распада Standard Oil.

Страны ЕС признали риски, которые создают естественные монополии в лице владельцев газотранспортных сетей, и учли их при внедрении конкурентных рынков газа. Чтобы избежать конфликтов интересов и злоупотреблений монопольным положением, ЕС ввел Третий энергопакет. Он предусматривает отделение транспортировки от продажи газа. Чтоб успешно внедрить свободный рынок газа и интегрироваться в рынок ЕС, Украина также присоединилась к Третьему энергопакету.

Как следствие, Нафтогаз отделился от оператора газотранспортной системы (ГТС). Сейчас оператор ГТС - это отдельная компания, где Нафтогаз не имеет ни управления, ни контроля, а просто является одним из ее клиентов. Сначала отделение вызвало много споров и сомнений в обществе: скептики утверждали, что новая компания будет убыточной, что это не даст никаких ожидаемых рыночных результатов. Однако, было и остается понятным, что реальный анбандлинг (разделение) транспортировки газа и его продажи даст Украине новые возможности для развития как внутри страны, так и для переговоров на международной арене. Теперь на общегосударственном уровне магистральные трубы больше неподконтрольны ни одному из поставщиков и не могут использоваться для нечистой игры.

Операторы региональных газопроводов (облгазы) также должны были отделиться от поставщиков газа, причем еще в 2015 году. Ведь тогда был принят Закон "О рынке природного газа", согласно которому доставка и транспортировка не могут находиться в одних руках. Однако, владельцы облгазов нашли способ обойти закон: облгазы создали новые компании-поставщики (так называемые газсбыты), которые начали заниматься продажей газа. Хотя это формально и отдельные компании, они имеют одинаковый или почти одинаковый состав владельцев.

До 1 августа этого года особых проблем заметно не было. Но когда открылся рынок и началась конкурентная борьба за украинских бытовых потребителей, мы видим тривожные сигналы, заставляющие сомневаться в эффективности конкуренции на местах. Облгазы могут "случайно" вернуть потребителей обратно в клиентскую базу собственных дочерних фирм, даже если эти потребители решили сменить поставщика. Более того, несмотря на закрытую процедуру смены поставщика, газсбыты каким-то образом узнают о намерении клиента получать услуги от другой компании, звонят и даже запугивают отключением газа.

Все эти противоречивые явления вполне могут оказаться "проблемами роста", когда участники рынка только учатся работать в новой реальности. Однако, такие сигналы должны стимулировать регулятора - Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - включиться в ситуацию и, возможно, даже вмешаться для защиты украинцев от несправедливых действий монополистов.

Рынок газа —- это свобода выбирать для каждого украинца, а защитить этот выбор должно государство.