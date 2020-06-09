Уроки газовой независимости для Украины

Отто Ватерландер, Главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз

В течение десятилетий Украина сильно зависела от поставок газа из России и от транзита российского газа в Европу. Эта зависимость стала смирительной рубашкой, когда российское руководство решило использовать газ в политических целях.

С 2014 года новое руководство Нафтогаза, при поддержке правительства и международного сообщества, разорвало эту зависимость от России. Украина освободилась от "современного рабства", в котором оказалась из-за старых контрактов с Газпромом и обеспечила новый пятилетний контракт на транзит газа.

Что дальше? Как двигаться дальше в сфере поставок энергоносителей украинским клиентам?

Как обеспечить энергетическую / газовую независимость Украины в кратко- и среднесрочной перспективе?

Кое-кто видит выход в рынке сжиженного природного газа (СПГ), сейчас в мире около 30 поставщиков СПГ. Среди них и Соединенные Штаты, которые имеют большие амбиции по увеличению экспорта СПГ и стремятся продавать его в Украину.

Украина уже технически поддерживает импорт СПГ в Европу, в частности в Польшу. Польша круглогодично принимает СПГ на своем терминале и транспортирует газ по трубопроводам в украинские хранилища. Свободные мощности украинских ПХГ позволяют хранить газ, поставленный летом, чтобы потом использовать его зимой.

Стоит ли Украине последовать примеру Польши и себе организовать прямой импорт СПГ?

Украина могла бы инвестировать в строительство крупного терминала для импорта в Черном море или использовать маршрут через Польшу. Но учитывая финансовые ограничения, Украина должна выбирать: инвестировать в собственные новые запасы газа или в большой СПГ-терминал и инфраструктуру для доставки газа конкурентов? Ответ кроется в самом вопросе.

Экономический аспект долгосрочных 20-летних контрактов на СПГ в Украине спорный, поскольку вряд ли долгосрочный контракт будет включать гарантированную скидку относительно европейских цен.

Политический аспект не менее противоречивый. США могут казаться привлекательным партнером, но хочет ли Украина вернуться в эпоху зависимости и подписать долгосрочные негибкие контракты с условием "бери или плати"?

У Украины есть варианты получше. Во-первых, сегодня украинский газовый рынок очень хорошо интегрирован с европейским, а цены на украинском рынке теперь отражают реалии всего европейского рынка. И украинцы смогли ощутить это преимущество - за прошлый год цены на газ упали почти вдвое, что непосредственно отразилось и в украинских платежках. Совокупная выгода для всех украинских потребителей от уменьшения цен и теплой зимы оценивается более чем в 40 млрд грн в период с января по май 2020 года.

Интересно, что цены на долгосрочные поставки СПГ сейчас на 50-100% выше цен на европейском рынке. Если бы Украина сделала ставку на импорт СПГ, выгода для потребителей была бы меньше, а цены на газ - выше.

Украине не нужно заключать долгосрочных контрактов, чтобы покупать газ в Европе.

Вторая альтернатива - налаживать сотрудничество с Румынией.

Румынии сложно найти рынки для экспорта потенциально больших объемов газа с месторождений, открытых ExxonMobil в Черном море. Украина могла бы напрямую импортировать газ из Румынии. Тесная интеграция украинского и румынского газовых рынков способствовала бы повышению надежности поставок в обеих странах.

Румыния уже продемонстрировала свой добывающий потенциал и могла бы начать поставки гораздо быстрее, чем Украина (возможно, уже в ближайшие 3-4 года), а Украина, с ее большими возможностями по хранению, могла бы в ответ поделиться свободными мощностями с Румынией.

Все более актуальными для Нафтогаза становятся вопросы уменьшения зависимости от импорта газа, увеличения внутренней добычи и сокращения спроса.

Большая часть доказанных запасов газа в Украине уже открыта для добычи: на 99% участков с доказанными запасами, которые разрабатывает Нафтогаз, уже ведется добыча. Нафтогаз, как и все нефтегазовые компании, ежегодно борется с естественным падением добычи. Кстати, около двух третей инвестиций Нафтогаза направлены именно на это.

Поэтому для увеличения добычи газа Украина должна найти новые запасы. Отраслевые прогнозы по запасам Украины превышают 4 триллиона куб. м. Это в три раза больше, чем Украина запустила в разработку до сих пор.

Инвестиции в собственный газ могут ежегодно добавлять 3% к ВВП.

Из-за войны с Россией, аннексии Крыма и части Черного моря, сомнений относительно верховенства права в Украине и регуляторной нестабильности лишь одна международная нефтегазовая компания продолжает работу в Украине.

Таким образом, Украина должна сама разведывать новые месторождения и инвестировать в них. После того, как будут найдены новые месторождения, иностранные компании, возможно, захотят зайти (вернуться) в Украину: когда риски снизятся, можно сделать более привлекательное инвестиционное предложение. И на этом этапе Нафтогаз и Украина должны приглашать партнеров и быть готовыми поделиться выгодами от роста добычи с теми, кто захочет инвестировать вместе с Нафтогазом. Причина в том, что Украине необходим гораздо больший инвестиционный капитал, чем Нафтогаз или она сама могут обеспечить.

Также должна измениться и роль Нафтогаза. Компания должна стать организатором поиска новых запасов, компанией, которая осуществляет первичное инвестирование, чтобы доказать их объем, и которая приводит опытных инвесторов для ускорения добычи. В течение следующих 10 лет Украина должна привлекать около 2-3 млрд долл. инвестиций ежегодно. А, с освоением морского шельфа, эта цифра будет еще больше.

Таким образом нефтегазовый сектор может стать одной из основ экономического роста Украины, обеспечивая дополнительные 3% ВВП в год в течение следующих 10 лет. Впереди открывается интересная перспектива!