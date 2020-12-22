Топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

Своими поступками и решениями они определяли судьбу сложного и неоднозначного 2020 года. Кто из мировых политиков заслужил титул “победитель года”, а кто - “неудачник года”?

Победители года

Реджеп Тайип Эрдоган (Турция)

Президент Турции в 2020 успешно сыграл одновременно на нескольких внешнеполитических “шахматных досках” - в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье, на Кавказе. Турция при Эрдогане стала одним из наиболее активных геополитических игроков, при этом амбиции турецкого лидера не ограничиваются вышеуказанными регионами, а простираются гораздо шире.



Нарендра Моди (Индия)

Премьер-министр Индии в уходящем году показал мастер-класс действительно многовекторной политики. Под руководством Моди Индии удалось подписать соглашение об обмене военной информацией с США, наладить поставки российских С-400, свести вничью пограничный конфликт с Китаем, а также держать в постоянном напряжении своего традиционного оппонента в лице Пакистана.



Си Цзиньпин (Китай)

КНР успешно преодолела пандемию коронавируса и продемонстрирует экономический рост по итогам 2020 года, что укрепит позиции Поднебесной на мировой арене. В нынешнем году Китай начал формировать крупнейший экономический кластер в мире с участием Японии и Южной Кореи (“Всестороннее региональное экономическое партнерство”).

Камала Харрис (США)

Избранный вице-президент CША Камала Харрис входит в перечень наиболее перспективных американских политиков и станет одним из ключевых игроков в будущей вашингтонской администрации. Едва ли еще год назад кто-либо смог бы предположить подобное развитие событий.

Виктор Орбан (Венгрия)

Премьер Венгрии стал наиболее видным оппонентом Джорджа Сороса на мировой арене, притом демонстрирует очевидные успехи на этом пути. Орбан в 2020 году сделал серьезную заявку на то, чтобы стать лидером на правоконсервативном политическом фланге Европы.



Садыр Жапаров (Киргизия)

Переворот в Киргизии стал социальным лифтом для множества местных политиков, пребывавших ранее на вторых ролях. Садыр Жапаров, переместившийся из колонии в кресло и.о. президента, а затем премьер-министра - наглядный пример. Жапаров сразу же начал формировать систему управления в Киргизии “под себя” и является фаворитом ближайших президентских выборов в республике.

Ингрида Шимоните (Литва)

Ингрида Шимоните возглавила список партии “Союз Отечества - Литовские христианские демократы” на выборах в Сейм Литовской Республики. Данная партия, не будучи фаворитом избирательной гонки, сумела одержать победу, а значит смогла сформировать парламентскую коалицию и правительство. Следовательно, Шимоните покорила новую карьерную ступень, заняв кресло премьер-министра республики, и заполучила плацдарм для участия в президентских выборах-2024.

Майя Санду (Молдова)

Несмотря на то, что, согласно законодательству Молдовы, президент республики выполняет преимущественно представительские функции, победа Санду на президентских выборах является хорошим подспорьем для прозападных сил в ходе ожидаемой избирательной кампании в парламент. Сумеют ли они воспользоваться им - покажет время.



Ильхам Алиев (Азербайджан)

Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене. Быть может, эта победа окажется пирровой, но пока что Алиев - триумфатор.



Луис Арсе (Боливия)

Через год после свержения Эво Моралеса Луис Арсе уверенно взял власть в свои руки, успешно проведя президентские и парламентские выборы. Приход к власти Луиса Арсе ознаменовал завершение гражданского противостояния в Боливии.

Неудачники года

Никол Пашинян (Армения)

Проигрыш Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в военном конфликте с Азербайджаном ввергло официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти.



Игорь Додон (Молдова)

За четыре года пребывания у власти Игорь Додон растратил значительную часть своего политического капитала, а невыполненные обещания, с которыми он шел на президентские выборы в 2016 году, предопределили его поражение в ходе избирательной кампании 2020.



Александр Лукашенко (Беларусь)

Несмотря на то, что уличные протесты в Беларуси не достигли своих целей, Александр Лукашенко подорвал свою легитимность, а также ухудшил внешнеполитические позиции Беларуси, что усугубляется сокращением ресурсной базы республики. При этом белорусская власть так и не предложила концепцию разрешения объективно существующих общественно-политических противоречий.

Эммануэль Макрон (Франция)

Президент Франции в уходящем году не достиг ни одной из целей как на внутренней арене, так и на внешней. На фоне пандемии и сокращения экономики Францию продолжили сотрясать протесты и теракты, а внешнеполитическая активность Макрона стала чередой провалов (Ливия, Ливан, Турция, Армения). В 2020 году во Франции усугубился “исламский фактор”, что вызывает метания официального Парижа.



Урсула фон дер Ляйен (ЕС)

Председатель Еврокомиссии не сумела за год пребывания на должности стать центром выработки стратегий и принятия решений внутри Евросоюза. Едва ли данный статус-кво будет изменен в обозримой перспективе.



Ярослав Качиньский (Польша)

Масштабные протесты в Польше осенью 2020 пошатнули авторитет Ярослава Качиньского, наиболее влиятельного политика республики, лидера правящей партии “Право и справедливость”. Кроме того, по итогам 2020 существенно осложнились отношения Варшавы с Брюсселем, а проигрыш Дональда Трампа, на которого ориентировалась польская власть, ослабляет позиции Польши на внешней арене.

Мило Джуканович (Черногория)

Парламентские выборы в конце августа, по итогам которых черногорская оппозиция сформировала парламентское большинство, а затем и правительство, заложили основу для эрозии единоличной власти Мило Джукановича, сконцентрировавшего за последние 30 лет практически все ресурсы и рычаги управление Черногорией. Пройдет не так много времени, и в Черногории начнется новый политический цикл, когда политические игроки будут моделировать свое будущее “после Джукановича”.



Хашим Тачи (Косово)

После долгих лет расследования Специальный трибунал по Косово в Гааге выдвинул обвинения лидеру косоваров Хашиму Тачи, коего подозревают в военных преступлениях в 1998-2000 годах. Тачи вынужден был подать в отставку с поста президента Республики Косово и теперь рискует надолго, если не навсегда, отправиться в места лишения свободы.

Биньямин Нетаньяху (Израиль)

Одни из худших в мире показателей по заболеваемости коронавирусом, перманентный внутриполитический кризис, уголовные дела по подозрению в коррупции - 2020 год Нетаньяху завершает явно на минорной ноте.

Халифа Хафтар (Ливия)

Возглавляемая Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия потерпела в 2020 году ряд болезненных поражений. Посему Хафтару пришлось распрощаться с планами стать фигурой, которая объединит Ливию после многолетнего гражданского конфликта.