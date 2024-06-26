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12:30 26.06.2024

Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів, віра в перемогу

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У середу, 26 червня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів, віра в перемогу" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року.

Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко; директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко; завідувачка відділу політичних інститутів і процесів Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Галина Зеленько (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Опитування було проведено Центром Разумкова в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, зміст опитування є виключною відповідальністю Pact і його партнерів та не обов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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