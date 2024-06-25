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11:30 25.06.2024

Настрої українців і ставлення до політичних лідерів

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У вівторок, 25 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Настрої українців і ставлення до політичних лідерів".

Учасники: директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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