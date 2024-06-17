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09:30 17.06.2024

Екологи виступають за обрання гідного місця для військового кладовища

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У понеділок, 17 червня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Екологи виступають за обрання гідного місця для військового кладовища".

Учасники: членкиня правління громадської організації "Сварожичі" Оксана Бургун; голова ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелла Моріна; юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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