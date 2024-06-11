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09:20 11.06.2024

Загроза знищення заповідних лісів Полісся - дозвіл на видобуток торфу

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У вівторок, 11 червня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Загроза знищення заповідних лісів Полісся - дозвіл на видобуток торфу". Буде розглянуто вплив видобутку торфу на екосистему пралісової пам'ятки природи місцевого значення "Макове болото" в Рівненській області.

Учасники: кандидатка біологічних наук; керівниця природоохоронних проєктів ГО "Українське товариство охорони птахів", зокрема міжнародного транскордонного проєкту "Полісся - дика природа без кордонів" Ольга Яремченко; природоохоронець, біолог, директор ГО "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко; юрист-правозахисник ГО "Київський еколого-культурний центр" Олександр Дядюк (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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