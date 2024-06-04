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11:30 04.06.2024

Вплив CBAM на вітчизняних експортерів

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У вівторок, 4 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Вплив CBAM на вітчизняних експортерів".

Учасники: керівник GMK Center, ЄБА Станіслав Зінченко; партнер Arzinger, керівник практики енергетики та природних ресурсів, захисту довкілля та сталого розвитку Анжеліка Лівіцька; директор проєкту зі сталого розвитку "АрселорМіттал Кривий Ріг" Ольга Семків; директор департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольга Кулик; президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков; модератор, заступник генерального директора Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А, м. Київ).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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