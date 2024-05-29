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09:56 29.05.2024

Захист економічних прав та свобод

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У середу, 29 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція на тему "Захист економічних прав та свобод".

Учасники:

заступник міського голови - секретар Київської міської ради, голова Київської міської організації політичної партії "УДАР Віталія Кличка" Володимир Бондаренко;

голова Спілки "Київський форум волонтерів" Ярослав Горбунов;

депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Олена Овраменко.

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за телефоном: (098) 774-93-94 (Тетяна Слєсаренко).

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