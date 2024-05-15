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11:00 15.05.2024

Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни

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У середу, 15 травня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни".

Учасники: директор Фонду дослідження майбутнього Роман Ярошенко; засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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