У середу, 15 травня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади, ефективності управління та напрямків розвитку країни".

Учасники: директор Фонду дослідження майбутнього Роман Ярошенко; засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.