У понеділок, 13 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динаміка зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації довкола війни".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.