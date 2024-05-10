Брифінг голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяни Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста в Києві

Сьогодні, 10 травня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться брифінг голови Київської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяни Гоєнко щодо підозр у неправомірній діяльності колишньої керівниці районної організації Українського Червоного Хреста в Києві (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (063) 993-57-10 (Леся Олійник), (063) 800-36-26 (Ліна Лук'янюк).