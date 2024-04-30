У вівторок, 30 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "У Київраді планують заблокувати захист зелених зон".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський; член правління громадської організації "Сварожичі" Оксана Бургун; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.