Прес-конференція засновників Громадської спілки "Маніфест 42" на тему "Тилові силовики проти бізнесу: корупційний тиск продовжується"

У четвер, 25 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція засновників Громадської спілки "Маніфест 42" на тему "Тилові силовики проти бізнесу: корупційний тиск продовжується".

Буде представлено звіт про результати тримісячного мораторію на блокування роботи бізнесу правоохоронцями, запровадженого указом президента №21/2024 від 23 січня 2024 року.

Учасники: голова правління "Маніфесту 42", голова Асоціації ветеранів-підприємців Сергій Позняк; член Ради CEO Club Ukraine В'ячеслав Лисенко; голова Антирейдерського союзу України Андрій Семидідько; головний редактор "Наші гроші" Олекса Шалайський (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 245-62-47 (Сергій Сироватка).