Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії

У вівторок, 23 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться публічне обговорення "Спеціалізованій екологічній прокуратурі 3 роки. Досягнення та виклики в умовах російської агресії", організоване Офісом генпрокурора.

Учасники:

заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова;

керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов;

радник генерального прокурора Максим Попов;

керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора Борис Індиченко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

До участі запрошуються представники ЗМІ, а також національних і міжнародних громадських організацій.

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.