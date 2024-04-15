Дискусія на тему "Україна-Росія - тотальна війна. Коли фінал?"

У понеділок, 15 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Україна-Росія - тотальна війна. Коли фінал?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; журналіст Олекса Кібкало (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.