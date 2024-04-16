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10:30 16.04.2024

Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад

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У вівторок, 16 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад".

Обговорюватиметься стан енергетичної галузі України після російських обстрілів, наявні та потенційні джерела енергогенерації та шляхи зменшення ризиків у майбутньому, а також буде презентовано лист до керівництва країни з пропозиціями щодо подолання критичної ситуації в енергетиці України.

Учасники:
голова правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine, президент ПрАТ "МХП Еко Енерджі" Олександр Домбровський;
голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха;
голова Спостережної ради групи компаній "Кліар Енерджі" Петро Багрій;
член ради експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО України, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. +38 (066) 727-27-96.

 

 

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