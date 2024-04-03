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10:30 03.04.2024

Презентація порталу, який виявляє конфлікт інтересів у місцевих депутатів

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У середу, 3 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Презентація порталу, який виявляє конфлікт інтересів у місцевих депутатів".

Новий діджитал-інструмент https://localinteres.shtab.net/ "Місцеві інтереси" створений для виявлення конфлікту інтересів у депутатів і посадовців місцевого рівня та створений за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Учасники: голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик, керівниця ГО "Разом проти корупції" Оксана Величко, керівник Департаменту моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції НАЗК Олександр Шульга, начальник відділу управління запобігання корупції Національної поліції України Олег Лозовий (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

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