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11:30 18.03.2024

Як впливає динаміка змін політичної та економічної ситуації в країні-агресорі на перебіг війни

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У понеділок, 18 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Як впливає динаміка змін політичної та економічної ситуації в країні-агресорі на перебіг війни".

Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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