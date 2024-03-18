Як впливає динаміка змін політичної та економічної ситуації в країні-агресорі на перебіг війни

У понеділок, 18 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Як впливає динаміка змін політичної та економічної ситуації в країні-агресорі на перебіг війни".

Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.