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12:00 12.03.2024

Самозахист не злочин

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У вівторок, 12 березня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Самозахист не злочин", організатор - благодійний фонд Glory UA.

Учасники:

народна депутатка України Олександра Устінова; народний депутат України Андрій Шараскін; керівник благодійного фонду Glory UA, ініціатор петиції щодо усунення перешкод виробництву боєприпасів для ЗСУ Микола Ореховський; адвокат, представник Асоціації власників зброї Віталій Коломієць; представник виробництва озброєння Станіслав Отрошок (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (099) 521-11-84.

 

 

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