Поліцейські Одещини затримали аферистів, які "продавали" в мережі дрони на потреби ЗСУ

Оперативники кіберполіції викрили двох зловмисників, які торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 5 років за ґратами.

Кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури викрили двох осіб, які привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автівок з-за кордону на потреби захисників України.

Відповідні оголошення розміщувалися на популярному в Україні торгівельному онлайн-майданчику.

Один із підозрюваних підшукував банківські картки дропів і продавав їх своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів США. Останній надавав потерпілим реквізити придбаних карток для внесення передплати за неіснуючий товар або транспортування автівок.

З метою конспірації незаконно отриманні гроші виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці, і лише після цього – на їхні банківські рахунки.

Поліцейські провели сім обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. Вилучено компʼютерну техніку, смартфони, банківські та сім-картки, а також майже 40 тисяч гривень. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені кошти.

Двох учасників злочинної схеми затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), а одному з них - ще за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 19 мільйонів гривень. Клопотання про поміщення під варту його спільника направлено на розгляд суду.

Повне коло потерпілих та загальна сума збитків встановлюються.