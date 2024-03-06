20 років компанії "АВТО-РЕГІОН": підсумки, виклики, перспективи розвитку
У середу, 6 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "20 років компанії "АВТО-РЕГІОН": підсумки, виклики, перспективи розвитку".
Учасники:
заступник директора ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Віталій Пасічний;
керівник відділу продажів ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Олександр Бутенко;
керівник відділу маркетингу ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Христина Братчикова;
керівник технічного відділу ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Віктор Ковбик;
керівник напрямку виробництва автобусів ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Микита Гайдамаха;
віцепрезидент із продажу та маркетингу Hakan Koralp (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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