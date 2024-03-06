У середу, 6 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "20 років компанії "АВТО-РЕГІОН": підсумки, виклики, перспективи розвитку".

Учасники:

заступник директора ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Віталій Пасічний;

керівник відділу продажів ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Олександр Бутенко;

керівник відділу маркетингу ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Христина Братчикова;

керівник технічного відділу ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Віктор Ковбик;

керівник напрямку виробництва автобусів ТОВ "АВТО-РЕГІОН" Микита Гайдамаха;

віцепрезидент із продажу та маркетингу Hakan Koralp (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.