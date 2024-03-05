У вівторок, 5 березня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Фейкова реклама з використанням українських медичних брендів. Як розв'язати проблему?", присвячений обговоренню шляхів розв'язання проблеми фейкових рекламних матеріалів у соціальних мережах, які вводять в оману громадян через використання популярних медичних брендів та оцифрованих образів відомих лікарів.

Учасники:

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров;

юридичний експерт, адвокат Геннадій Борисичев,

заслужений лікар України, директор і засновник медичного центру "Клініка Доктора Валіхновського" Ростислав Валіхновський;

голова асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ) Петро Багрій (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.