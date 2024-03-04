У понеділок, 4 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи загрожує Україні криза державності?".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.