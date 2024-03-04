Чи загрожує Україні криза державності?
У понеділок, 4 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи загрожує Україні криза державності?".
Учасники:
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.