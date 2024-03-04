Відео

11:30 04.03.2024

Чи загрожує Україні криза державності?

1 хв читати

У понеділок, 4 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи загрожує Україні криза державності?".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Підрозділу аеророзвідки "Сірі Вовки" потрібні кошти для закупівлі комплектуючих на виготовлення БПЛА та FPV-дронів

Що заважає експорту українського біометану?

Зовнішньополітичні події та процеси очима громадян України

Результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні

До кінця літа рух метро на Теремки має відновитися, якщо не буде "помічників"

Революція Гідності та війна росії проти України. Перші підсумки та погляд у майбутнє

Оцінка ситуації в економічній сфері, соціальне самопочуття громадян, віра в перемогу

Хто і чому ставить питання про чинність влади в Україні з весни цього року?

Нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану

Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА