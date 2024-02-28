Відео

10:30 28.02.2024

Результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні

1 хв читати

У середу, 28 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"  (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція Асоціації українських банків, присвячена презентації результатів комплексного дослідження ринку мікрокредитування в Україні під час воєнного стану, на тему "Результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні".

Дослідження виявило суттєве зростання попиту на мікрокредитування серед українців у зв'язку з повномасштабними воєнними діями для покриття щоденних витрат і термінових потреб, 23% опитаних звернулись за мікрокредитами вперше саме через воєнні умови; буде презентовано аналіз використання мікрокредитів, рівня задоволеності сервісом мікрофінансових організацій, а також сприйняття відсоткових ставок і ризиків, пов'язаних з отриманням мікрокредитів.

Учасники:
СЕО Research.ua Олексій Делюков;
експерт Research.ua Юрій Красюк;
заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Сергій Дембіцький;
президент АУБ Андрій Дубас.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Для участі у прес-конференції зареєструйтеся за посиланням.

Додаткова інформація та акредитація за тел. (093) 842-43-96.

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

До кінця літа рух метро на Теремки має відновитися, якщо не буде "помічників"

Революція Гідності та війна росії проти України. Перші підсумки та погляд у майбутнє

Оцінка ситуації в економічній сфері, соціальне самопочуття громадян, віра в перемогу

Хто і чому ставить питання про чинність влади в Україні з весни цього року?

Нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану

Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України

Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Чи наявні ознаки наближення системної кризи в Україні?

Бізнес Чернігівщини потерпає від безпідставного масового блокування податкових накладних

Культурні практики та потреби для відновлення населення у деокупованих та прифронтових громадах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА