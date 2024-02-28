У середу, 28 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться прес-конференція Асоціації українських банків, присвячена презентації результатів комплексного дослідження ринку мікрокредитування в Україні під час воєнного стану, на тему "Результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні".

Дослідження виявило суттєве зростання попиту на мікрокредитування серед українців у зв'язку з повномасштабними воєнними діями для покриття щоденних витрат і термінових потреб, 23% опитаних звернулись за мікрокредитами вперше саме через воєнні умови; буде презентовано аналіз використання мікрокредитів, рівня задоволеності сервісом мікрофінансових організацій, а також сприйняття відсоткових ставок і ризиків, пов'язаних з отриманням мікрокредитів.

Учасники:

СЕО Research.ua Олексій Делюков;

експерт Research.ua Юрій Красюк;

заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Сергій Дембіцький;

президент АУБ Андрій Дубас.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Для участі у прес-конференції зареєструйтеся за посиланням.

Додаткова інформація та акредитація за тел. (093) 842-43-96.