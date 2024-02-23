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10:30 23.02.2024

Революція Гідності та війна росії проти України. Перші підсумки та погляд у майбутнє

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У п'ятницю, 23 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Революція Гідності та війна росії проти України. Перші підсумки та погляд у майбутнє".

Учасники:

комендант Майдану (2013-2014), керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", міністр молоді та спорту України (2014-2019 рр.), волонтер АТО і ЗСУ Ігор Жданов;
генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 року по червень 2015 року, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун;
доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський
(вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.

 

 

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