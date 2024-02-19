Хто і чому ставить питання про чинність влади в Україні з весни цього року?
У понеділок, 19 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Хто і чому ставить питання про чинність влади в Україні з весни цього року?".
Учасники:
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко;
політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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