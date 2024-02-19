Хто і чому ставить питання про чинність влади в Україні з весни цього року?

У понеділок, 19 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Хто і чому ставить питання про чинність влади в Україні з весни цього року?".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко;

політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.