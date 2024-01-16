Правове свавілля. Хто і як хоче заблокувати діяльність найбільшої онлайн-школи України
У вівторок, 16 січня, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Правове свавілля. Хто і як хоче заблокувати діяльність найбільшої онлайн-школи України".
Учасники:
засновник дистанційної школи, громадянин Латвії Робертс Вайшла,
засновниця і генеральна директорка дистанційної школи "Оптіма" Марія Мілецька;
адвокат Олександр Протас (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.