Відео

14:30 16.01.2024

Правове свавілля. Хто і як хоче заблокувати діяльність найбільшої онлайн-школи України

1 хв читати

У вівторок, 16 січня, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Правове свавілля. Хто і як хоче заблокувати діяльність найбільшої онлайн-школи України".

Учасники:
засновник дистанційної школи, громадянин Латвії Робертс Вайшла,
засновниця і генеральна директорка дистанційної школи "Оптіма" Марія Мілецька;
адвокат Олександр Протас (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Висновок науково-експертної групи щодо статусу Федерації боксу України"

Оцінка основних політичних підсумків України у 2023 році

Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!

Підсумки 2023 року для виробників автотранспортних засобів та автокомпонентів корпорації "Еталон"

Пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Підсумки 2023 року"

Керівництво "Київміськбуду" приховує від киян матеріали аудиту та катастрофічну ситуацію на підприємстві

Звернення іспанського інвестора в Україні щодо рейдерського захоплення компанії Selecto markets

Ставлення українців до військового керівництва та мобілізації

Дестабілізація Київської обласної ради та протиправне втручання в діяльність депутатів Київоблради з боку керівництва Київської обласної організації ПП "Слуга народу"

Чому минаючий рік не приніс Україні перемоги? Чого чекати від наступного

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА