Правове свавілля. Хто і як хоче заблокувати діяльність найбільшої онлайн-школи України

У вівторок, 16 січня, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Правове свавілля. Хто і як хоче заблокувати діяльність найбільшої онлайн-школи України".

Учасники:

засновник дистанційної школи, громадянин Латвії Робертс Вайшла,

засновниця і генеральна директорка дистанційної школи "Оптіма" Марія Мілецька;

адвокат Олександр Протас (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.