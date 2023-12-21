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12:30 21.12.2023

Пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Підсумки 2023 року"

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У четвер, 21 грудня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Підсумки 2023 року".

Учасники:

політолог, доктор політичних наук Петро Олещук;
експерт-міжнародник Дмитро Левусь;
політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких;
економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ;
політичний аналітик Максим Степаненко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за посиланням https://www.united-ukraine.org.ua/ та електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com.

 

 

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