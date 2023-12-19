У вівторок, 19 грудня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему: "Дестабілізація Київської обласної ради та протиправне втручання в діяльність депутатів Київоблради з боку керівництва Київської обласної організації ПП "Слуга народу", на якій депутати Київської облради від партії "Слуга народу" нададуть, на їхню думку, беззаперечні факти незаконного втручання керівництва обласного партійного осередку в діяльність органів місцевого самоврядування Київської області, зокрема Київської обласної ради. Буде надано докази руйнування партійної структури, "зливу" керівних посад політичним опонентам та місцевим елітам, а також факти безпрецедентного тиску з боку окремих народних депутатів на представників "Слуги народу" в Київській області.

Учасники:

депутат Київської обласної ради Станіслав Семергей;

депутат Київської обласної ради Володимир Тимофійчук;

депутат Київської обласної ради, заступник голови фракції "Слуга народу" Денис Січевий;

депутат Київської обласної ради Марія Кисельова;

адвокат, правозахисник Віктор Смалій (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.