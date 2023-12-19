Відео

10:30 19.12.2023

Дестабілізація Київської обласної ради та протиправне втручання в діяльність депутатів Київоблради з боку керівництва Київської обласної організації ПП "Слуга народу"

1 хв читати

У вівторок, 19 грудня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему: "Дестабілізація Київської обласної ради та протиправне втручання в діяльність депутатів Київоблради з боку керівництва Київської обласної організації ПП "Слуга народу", на якій депутати Київської облради від партії "Слуга народу" нададуть, на їхню думку, беззаперечні факти незаконного втручання керівництва обласного партійного осередку в діяльність органів місцевого самоврядування Київської області, зокрема Київської обласної ради. Буде надано докази руйнування партійної структури, "зливу" керівних посад політичним опонентам та місцевим елітам, а також факти безпрецедентного тиску з боку окремих народних депутатів на представників "Слуги народу" в Київській області.

Учасники:

депутат Київської обласної ради Станіслав Семергей;

депутат Київської обласної ради Володимир Тимофійчук;

депутат Київської обласної ради, заступник голови фракції "Слуга народу" Денис Січевий;

депутат Київської обласної ради Марія Кисельова;

адвокат, правозахисник Віктор Смалій (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Ставлення українців до військового керівництва та мобілізації

Чому минаючий рік не приніс Україні перемоги? Чого чекати від наступного

"Чи продовжить Захід підтримувати Україну?". Онлайн-дискусія КБФ

На Київщині створили заказник "Річка-герой Ірпінь"

Загострення проблеми корупційного тиску тилових силовиків на бізнес

Які виплати можуть забрати у військових - експертна думка адвокатів

"Американські гірки" для України

Чи має місце криза в українській політиці? Якими мають бути подальші кроки відповідальних учасників політичного процесу

Пресконференція інвесторів житлових комплексів ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" і компанії "Укрбуд"

Земельна реформа під час війни – середні та малі аграрії проти збільшення лімітів продажу землі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА