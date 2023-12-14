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13:54 14.12.2023

На Київщині створили заказник "Річка-герой Ірпінь"

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У четвер, 14 грудня, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "На Київщині створили заказник "Річка-герой Ірпінь".

Учасники:  

депутат Київської обласної ради, голова постійної комісії Київоблради з питань екології Роман Титикало; депутат Київської обласної ради, член постійної комісії Київоблради з питань екології Хвича Мепарішвілі;  секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

 

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