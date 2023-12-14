У четвер, 14 грудня, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "На Київщині створили заказник "Річка-герой Ірпінь".

Учасники:

депутат Київської обласної ради, голова постійної комісії Київоблради з питань екології Роман Титикало; депутат Київської обласної ради, член постійної комісії Київоблради з питань екології Хвича Мепарішвілі; секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.