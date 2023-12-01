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10:00 01.12.2023

Пресконференція інвесторів житлових комплексів ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" і компанії "Укрбуд"

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У п'ятницю, 1 грудня, о 10.30, у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція інвесторів житлових комплексів ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" і компанії "Укрбуд" за результатами мітингу, який відбувся 30 листопада 2023 року під КМДА і на якому міський голова Києва запевнив інвесторів, що не залишить людей у біді, а питання добудови заморожених об'єктів буде вирішено найближчими місяцями.

Учасники:
від ЖК "Райдужний" - Денис Бойко,
від ЖК "Кирилівський гай" - Даулет Бейсембаєв,
від ЖК "Чарівне місто" - Євгенія Стасюк,
від ЖК "Урбан Парк" - Олександр Дядюк,
від ЖК "Мілос" - Маргарита Якуба (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (098) 794-16-90.

 

 

 

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