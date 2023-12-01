Чи має місце криза в українській політиці? Якими мають бути подальші кроки відповідальних учасників політичного процесу

У понеділок, 4 грудня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи має місце криза в українській політиці? Якими мають бути подальші кроки відповідальних учасників політичного процесу".

Учасники:

політичний експерт Олександр Кочетков;

політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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