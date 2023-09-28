У четвер, 28 вересня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Рейтинг рейтингів": українська політика крізь призму соціології 2023 року". Дослідження доступне за лінком.

Учасники:

політолог, доктор політичних наук Петро Олещук,

експерт-міжнародник Дмитро Левусь,

політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких,

політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за посиланням https://www.united-ukraine.org.ua/ та електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com.