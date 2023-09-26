Міжнародне становище України: причини та перспективи змін
У вівторок, 26 вересня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Міжнародне становище України: причини та перспективи змін".
Учасники:
політологиня-міжнародниця Віра Константинова;
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.