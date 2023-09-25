Чому війна з архітекторами ставить хрест на відбудові країни?

У понеділок, 25 вересня, о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Чому війна з архітекторами ставить хрест на відбудові країни?".

Учасники: президент Національної спілки архітекторів України (НСАУ) Олександр Чижевський; заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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