ТОП-5 порушень АРМА в роботі з заарештованими активами на прикладі кейсу IDS Ukraine і "Моршинської"

У понеділок, 18 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства розпочнеться прес-конференція на тему "ТОП-5 порушень АРМА в роботі з заарештованими активами на прикладі кейсу IDS Ukraine і "Моршинської".

Учасники:

член Ради директорів IDS Ukraine, директор з юридичних питань та економічної безпеки Вадим Вичка;

адвокат, який супроводжує в судах протидію рейдерському захопленню "Моршинської", Маркіян Бем (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова до 10.00 18 вересня pr@morshynska.ua.