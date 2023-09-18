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11:30 18.09.2023

ТОП-5 порушень АРМА в роботі з заарештованими активами на прикладі кейсу IDS Ukraine і "Моршинської"

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У понеділок, 18 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства розпочнеться прес-конференція на тему "ТОП-5 порушень АРМА в роботі з заарештованими активами на прикладі кейсу IDS Ukraine і "Моршинської".

Учасники:
член Ради директорів IDS Ukraine, директор з юридичних питань та економічної безпеки Вадим Вичка;
адвокат, який супроводжує в судах протидію рейдерському захопленню "Моршинської", Маркіян Бем (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова до 10.00 18 вересня pr@morshynska.ua.

 

 

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