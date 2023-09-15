Відео

14:29 15.09.2023

Загроза існуванню вітчизняного виробництва через антидержавну позицію ДАСУ та правоохоронних органів

1 хв читати

У п'ятницю, 15 вересня, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства відбудеться прес-конференція на тему "Загроза існуванню вітчизняного виробництва через антидержавну позицію ДАСУ та правоохоронних органів".

Будуть оприлюднені факти тиску правоохоронних органів на підприємства, які виконують державне оборонне замовлення та замовлення у сфері безпеки, що загрожує зупиненням підприємств і зривом постачання необхідної для фронту продукції. Підставою для тиску став висновок Державної аудиторської служби України (ДАСУ), що вимагає повернути вже оподаткований прибуток підприємств, які виконують державне замовлення, за 2022 рік.

Учасники:
генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас;
керівник Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський;
заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ "ПК "Пожмашина" Роман Середа;
модератор - Тарас Загородній (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Соціологічне опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року

Презентація проєкту нової редакції закону про Рахункову палату для виконання євроінтеграційних зобов’язань України, прогресу та збільшення інвестиційної привабливості нашої держави

Озеро Відро і Труханів острів стануть заповідними

Сергій Бубка відповів на звинувачення проти нього

Саперні групи Міноборони отримали нові автомобілі від громади Києва

Чи доцільно за нинішніх військово-політичних обставин планувати перевибори парламенту і президента наступного року?

Стратегія державної політики щодо наркотиків: курс на Європу чи до росії

Корупція в ДП "Ліси України": нові факти

Депутати йдуть на фронт разом з народом!

Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА