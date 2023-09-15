У п'ятницю, 15 вересня, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства відбудеться прес-конференція на тему "Загроза існуванню вітчизняного виробництва через антидержавну позицію ДАСУ та правоохоронних органів".

Будуть оприлюднені факти тиску правоохоронних органів на підприємства, які виконують державне оборонне замовлення та замовлення у сфері безпеки, що загрожує зупиненням підприємств і зривом постачання необхідної для фронту продукції. Підставою для тиску став висновок Державної аудиторської служби України (ДАСУ), що вимагає повернути вже оподаткований прибуток підприємств, які виконують державне замовлення, за 2022 рік.

Учасники:

генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас;

керівник Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський;

заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ "ПК "Пожмашина" Роман Середа;

модератор - Тарас Загородній (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.