Як ескалація збройного конфлікту між вірменами і азербайджанцями вплине на війну в Україні

У понеділок, 18 вересня, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Як ескалація збройного конфлікту між вірменами і азербайджанцями вплине на війну в Україні".

Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.