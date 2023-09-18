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10:00 18.09.2023

Знищення зелених зон у Києві. Як цьому протистояти?

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У понеділок, 18 вересня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Знищення зелених зон у Києві. Як цьому протистояти?".

Учасники:
депутат Київської міської ради Ксенія Семенова; голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський; юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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