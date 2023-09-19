У вівторок, 19 вересня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "KVERTUS та "КРУК" об'єдналися заради перемоги". З метою підвищення обороноздатності України, підготовки цивільного населення та сприяння розвитку руху прихильників безпілотних літальних апаратів 25 серпня 2023 року український виробник антидрон-рушниць і обладнання для комплексного захисту від БПЛА KVERTUS та Центр підготовки операторів БПЛА "КРУК" уклали договір про співпрацю.

Учасники: директор компанії KVERTUS Ярослав Філімонов; керівник Центру "Крук" Віктор Таран; командир Навчального центру комплексної підготовки добровольців "ДГВ" ДФ №42ТГ м. Києва "Легіон Оболонь" Геннадій Сінцов (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 447-80-11 (Олена Семенчук), Olena.Semenchuk@kvertus.com