Соціологічне опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року

У четвер, 14 вересня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на тему "Соціологічне опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року".

Буде презентовано соціологічне дослідження про настрої серед жителів Росії, їхні основні страхи та очікування (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 728 75 15 або за електронною адресою pr@uifuture.org.