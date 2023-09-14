Відео

10:30 14.09.2023

Соціологічне опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року

1 хв читати

У четвер, 14 вересня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на тему "Соціологічне опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року".

Буде презентовано соціологічне дослідження про настрої серед жителів Росії, їхні основні страхи та очікування (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 728 75 15 або за електронною адресою pr@uifuture.org.

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Презентація проєкту нової редакції закону про Рахункову палату для виконання євроінтеграційних зобов’язань України, прогресу та збільшення інвестиційної привабливості нашої держави

Озеро Відро і Труханів острів стануть заповідними

Сергій Бубка відповів на звинувачення проти нього

Саперні групи Міноборони отримали нові автомобілі від громади Києва

Чи доцільно за нинішніх військово-політичних обставин планувати перевибори парламенту і президента наступного року?

Стратегія державної політики щодо наркотиків: курс на Європу чи до росії

Корупція в ДП "Ліси України": нові факти

Депутати йдуть на фронт разом з народом!

Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені

Відновлення деокупованих громад України: ЛЗІ презентує дослідження в рамках проєкту, який фінансується ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА