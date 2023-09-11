У понеділок, 11 вересня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Озеро Відро і Труханів острів стануть заповідними".

Учасники:

депутатка Київради, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Олеся Пинзеник;

директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний;

голова громадської організації "Екозагін" Михайло Погребиський;

юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк;

директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.