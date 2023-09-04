Чи доцільно за нинішніх військово-політичних обставин планувати перевибори парламенту і президента наступного року?

У понеділок, 4 вересня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи доцільно за нинішніх військово-політичних обставин планувати перевибори парламенту і президента наступного року?".

Учасники:

політичний експерт Олександр Кочетков;

політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.