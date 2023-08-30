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12:00 30.08.2023

Депутати йдуть на фронт разом з народом!

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У середу, 30 серпня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Депутати йдуть на фронт разом з народом!" щодо презентації законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України (щодо справедливої мобілізації громадян України)" за участю народного депутата України та автора законопроєкту Олександра Дубінського.

Законопроект передбачає рівні умови мобілізації для всіх громадян України шляхом скасування винятків від мобілізації для окремих категорій громадян: пропонується скасувати норму про звільнення від мобілізації народних депутатів та інших держслужбовців та посадовців органів влади (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова за тел. (097) 272 19 67.

 

 

 

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