Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені

У понеділок, 28 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.