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11:30 28.08.2023

Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені

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У понеділок, 28 серпня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені".

Учасники:
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

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